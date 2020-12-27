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Жителям Удмуртии порекомендовали не выезжать на трассы из-за погоды

15:35, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
Жителям Удмуртии порекомендовали не выезжать на трассы из-за погоды
15:35, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
323
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#зима\n#дороги\n#безопасность\n#автомобилисты
Фото: twenty20.com
323
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Автомобилистам посоветовали максимально снизить скорость передвижения.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии порекомендовали не выезжать на трассы из-за плохих погодных условий. С таким обращением к автолюбителям обратились в Госавтоинспекции, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
«В связи с осложнившимися погодными условиями и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге», – говорится в сообщении.
Автомобилистам посоветовали максимально снизить скорость передвижения, увеличить дистанцию и избегать обгонов.
15:35, 27 декабря, 2020
Ксения Чернова
323
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#зима\n#дороги\n#безопасность\n#автомобилисты