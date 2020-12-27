Жителям Удмуртии порекомендовали не выезжать на трассы из-за погоды

Автомобилистам посоветовали максимально снизить скорость передвижения.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии порекомендовали не выезжать на трассы из-за плохих погодных условий. С таким обращением к автолюбителям обратились в Госавтоинспекции, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«В связи с осложнившимися погодными условиями и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге», – говорится в сообщении.

Автомобилистам посоветовали максимально снизить скорость передвижения, увеличить дистанцию и избегать обгонов.