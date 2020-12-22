Открытие модельной библиотеки в Сарапуле, извержение вулкана на Камчатке и смерть старейшей в мире панды: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Прохладное утро вторника, 22 декабря, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей Удмуртии, России и мира.

Знание — сила

В Сарапуле открылась модельная библиотека. Об этом сообщила пресс-служба города. Новый статус, напомним, приобрела библиотека имени Н. К. Крупской.

Благодаря реконструкции значительно упрощён процесс регистрации. Читательские билеты теперь производятся в электронном формате: для их получения нужно лишь назвать сотруднику библиотеки свои данные. Понадобится паспорт, электронная почта и номер телефона.

Когда читатель приходит в библиотеку, все его данные уже содержатся в читательском билете: необходимо только приложить его на специальный считыватель. Все книги также теперь имеют персональный чип. Чтобы взять их, нужно просто приложить книгу к сканеру: она автоматически будет записана на имя читателя. После этого посетителю выдаётся чек, на котором указан срок возврата книг. Помимо этого, в библиотеке также обновлён книжный фонд, добавлен современный компьютерный зал, уютное мини-кафе и творческие интерактивные площадки.

Напомним, ранее сообщалось, что книжный фонд пополнится в учреждении культуры до 6500 наименований





Обслуживание читателей начнётся с 22 декабря. В зимний период библиотека работает по графику:

Вторник-пятница – 10:00-19:00;

Суббота воскресенье – 9:00-17:00;

Обед с 13:00 до 14:00.

Телефон для справок: 8 (34147) 2-58-14.

Извержение вулкана

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Как передаёт RT , об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

По данным специалистов, пепловый шлейф протянулся на 42 км к северо-востоку от Шивелуча.

В краевом главном управлении МЧС сообщили, что в населённых пунктах не зафиксировано пеплопадов.

Смерть панды

Старейшая в мире панда Синь Син умерла в зоопарке китайского города Чунцин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на The New York Post.

В 2020 году животное отметило своё 38-летие, в пересчёте на человеческий возраст Синь Син было 130 лет. Животное умерло от полиорганной недостаточности.

Панду называли «матерью-героиней», поскольку за всю жизнь она произвела на свет 36 детенышей.

Синь Син родилась летом 1982 года в охраняемом заповеднике панд в китайском Баосине, провинция Сычуань, и была перевезена в зоопарк Чунцина ещё до того, как ей исполнился год.