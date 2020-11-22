Озимые зерновые на полях Удмуртии надежно укрылись снежным покровом

Состояние растений не вызывает у специалистов опасений.

Ижевск. Удмуртия. Озимые зерновые на полях Удмуртии ушли в зиму в хорошем состоянии. Как сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, сегодня их состояние у специалистов не вызывает опасений.

«Растения отлично пережили процесс закалки, став более зимостойкими. Этому способствовали погодные условия в осенний период — в этом году в республике не отмечалось резких замерзаний и оттаиваний почвы, которые традиционно приводят к образованию пагубной для озимых хлебов ледяной корки. Сегодня они надёжно укрыты снежным покровом и в состоянии переносить морозы до -17 градусов на глубине узла кущения», — отметили в министерстве.

Отметим, что в сезоне 2020 года озимый клин республики составил 60,4 тыс. гектаров при запланированных 59,2 тыс. гектарах. По сравнению же с прошлым годом посевы увеличилась на 10,3 тыс. га.

Наибольшие площади озимых хлебов посеяны хозяйствами Сарапульского (7,5 тыс. га), Увинского (6,1 тыс. га) и Можгинского (4,2 тыс. га) районов. Лидерство удерживает озимая рожь. В целом она разместилась на площади в 44,4 тыс. гектаров. Озимая пшеница заняла 13,7 тыс. гектаров.

При этом в Удмуртии увеличились почти в два раза площади озимого рапса — до 2,1 тыс. гектаров. Меньше всего площадей отвели под озимую тритикале — 109 га. Посеяли её лишь в Игринском и Дебесском районах.