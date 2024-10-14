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В Удмуртии собрали 750 тысяч тонн урожая зерна

12:42, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии собрали 750 тысяч тонн урожая зерна
12:42, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#урожай
Фото: ИА «Сусанин»
252
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Средняя урожайность достигла 25 центнеров с гектара.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подошёл к концу сбор урожая зерновых. Сельхозпредприятия полностью обеспечили свои потребности, несмотря на заморозки и дожди. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. 

За период страды механизаторы собрали 750 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 25 центнеров с гектара. В 2023 году этот показатель был равен 20,1 центнеру. 

Больше всего зерна собрали хлеборобы Можги (73,5 тыс. тонн), Сарапула (61,1 тыс. тонн) и Алнаш (58,3 тыс. тонн). Свыше 4 тысяч человек работали в полях. Это агрономы, инженеры, трактористы, комбайнёры и водители.

Глава региона поблагодарил тружеников села за проделанную работу.

12:42, 14 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#урожай