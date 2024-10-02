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В Сарапульском районе собирают первый урожай сои

17:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапульском районе собирают первый урожай сои
17:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Сарапул\n#урожай
Фото: vk.com/abramovaapk
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С одного гектара удаётся собрать 33 центнера.

Сарапул. Удмуртия. В селе Кигбаево Сарапульского района убирают первый урожай сои. Об этом в своих соцсетях написала бывшая исполняющая обязанности председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова. 

С одного гектара организация «Русская Нива» собирает 33 ц растения. 

Напомним, что о планах выращивания сои в регионе стало известно летом 2024 года. На площадках компании «Компак» в Сарапуле и Вавожском районе были апробированы разные сорта сои. 

«Несколько лет назад, когда мы только начинали разговор про выращивание сои в республике, это казалось невозможным…Помните, какие сомнения были по этому поводу?) Сегодня я с гордостью за наших аграриев констатирую — сое в Удмуртии быть!», —  заявила Ольга Абрамова.  

17:50, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#урожай