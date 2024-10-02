В Сарапульском районе собирают первый урожай сои

Сарапул. Удмуртия. В селе Кигбаево Сарапульского района убирают первый урожай сои. Об этом в своих соцсетях написала бывшая исполняющая обязанности председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

С одного гектара организация «Русская Нива» собирает 33 ц растения.

Напомним, что о планах выращивания сои в регионе стало известно летом 2024 года. На площадках компании «Компак» в Сарапуле и Вавожском районе были апробированы разные сорта сои.

«Несколько лет назад, когда мы только начинали разговор про выращивание сои в республике, это казалось невозможным…Помните, какие сомнения были по этому поводу?) Сегодня я с гордостью за наших аграриев констатирую — сое в Удмуртии быть!», — заявила Ольга Абрамова.