Акция по сбору батареек, лампочек и бумаги пройдет в Ижевске

Сдать отходы можно 15 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отметят всемирный День вторичной переработки. Как сообщается на странице штаба городских проектов «Лифт» в соцсети «Вконтакте», в столице Удмуртии пройдет акция «Разделяй с умом».



Жителям Ижевска предлагают принести макулатуру, батарейки, лампочки и крышки по адресу Пушкинская, 216 («Лифт»). Сдать отходы можно 15 ноября с 11:00 до 15:00.

Также ижевчане смогут посетить экоурок в формате вопрос-ответ про загрязнение окружающей среды. На занятии расскажут, что такое вторсырье, чем опасны отходы 1-2 класса и почему их нельзя вбрасывать в обычные мульды. Обязательная регистрация на экоурок доступна по ссылке.