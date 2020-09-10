Первое очко «Ижстали» на выезде, подводные танковые учения в России и миллионы евро на цифровую экономику Украины: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Дождливое утро четверга, 10 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Ледовая дружина

Хоккеисты «Ижстали» заработали первое очко на выезде в новом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В среду, 9 сентября, «сталевары» уступили «Южному Уралу» в Орске со счётом 3:2Б. Этим матчем «Южный Урал» открывал сезон. Для «Ижстали» это была уже третья игра на выезде, и главное беспокойство вызывал лишь один повод — результат: два поражения, одна заброшенная шайба.

В прошедших играх «сталевары» показали уверенную игру в первых периодах и в меньшинстве. Вот и этом матче стартовая двадцатиминутка прошла в относительно равной борьбе и без заброшенных шайб. Зато сразу после перерыва орчане в первой же контратаке добились успеха. Вячеслава Андрющенко с ползоны бросил и сам же добил шайбу в ворота. Затем последовало два удаления у «сталеваров». Отбились четыре минуты в меньшинстве и тут же ответили голевой контратакой. Александр Гомоляко, воспользовавшись хитрым рикошетом, затолкал шайбу в неприкрытый угол ворот.

Был шанс у Евгения Орлова вывести «Ижсталь» вперед, но штрафной бросок в его исполнении оказался неточен.

Не выявил победителя и третий период. На гол Михаила Коновалова «сталевары» ответили заброшенной шайбой Ивана Казакова. В оставшееся время, включая овертайм, счет не изменился во многом благодаря уверенной игре вратаря «Ижстали» Арсения Ахметова. Несколько раз он буквально спасал свою команду от, казалось бы, неминуемых голов. Но в серии послематчевых бросков и он оказался бессилен. Южноуральцы были точнее.

«Ижсталь» заработала первое очко в сезоне и 11 сентября завершит выездную серию матчем в Учалах против «Горняка».

«Тогда нажмут водители стартёры!..»

Более 200 курсантов окружного учебного центра Центрального военного округа прошли испытания на специально подготовленном вододроме в Свердловской области. Как передают «Известия», учения проходили в преддверии Дня танкиста.

По сообщению пресс-службы ЦВО, танки при пересечении реки должны были погрузиться на глубину до четырех метров, чтобы преодолеть водную преграду шириной около 100 метров.

«В условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли танками по специальным приборам — гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения боевых машин под водой», — говорится в сообщении.

Кроме того, курсантам смогли отработать действия по эвакуации в случае затопления танка. Для допуска к подводному вождению танкистам потребовалось пройти курс легководолазной подготовки.

Цифровизация Украины

Еврокомиссия планирует нанять подрядчиков, которые помогут украинским властям развивать в стране цифровую экономику. Об этом говорится в описании тендера ЕК. С документом ознакомился RT.

Еврокомиссия, как отмечается в документе, намерена поддержать Министерство цифровой трансформации Украины и украинскую Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в выполнении обязательств в области цифровой экономики в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

На этот проект выделят 2,7 млн евро. В ЕК рассчитывают реализовать его за три года.

«В ходе этой работы бенефициарам будет оказываться поддержка в подготовке, принятии, реализации и обеспечении соблюдения законодательных норм в соответствии с приложением XVII-3 к Соглашению об ассоциации и Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли», — подчёркивается в документе.

Проект направлен на «укрепление потенциала государственных структур» Украины, добавили в ЕК.

Напомним, в июне ЕК объявила о планах потратить до 12,5 млн евро на программу по укреплению гражданского общества на Украине. Предполагалось продвигать принципы реформ госуправления и повысить влияние независимых СМИ.