Селяне Удмуртии заложили в хранилища более полумиллиона тонн зерна

Урожай собрали с 76% площадей.



Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия Удмуртии завершают жатву. По данным пресс-службы Минсельхозпрода региона, убрано уже 532 тыс. тонн зерна, или 76% от запланированных объемов.

В аграрном ведомстве уточнили, что на 2 сентября в закрома было заложено уже 532 тыс. тонн. Урожай собран с площади 230 тыс. гектаров, это 76% от запланированных объемов. Завершить жатву планируется к середине следующей недели.

Больше всех уборочных площадей обмолотили предприятия Вавожского и Малопургинского районов - 97% и 95% соответственно. По валовому намолоту лидируют хозяйства Можгинского района, отправившие в хранилища на 2 сентября 69,6 тыс. тонн. Далее идут вавожцы - более 60 тыс. тонн зерна, третье место у алнашских хлеборобов - 51 тыс. тонн.

Лучший показатель по урожайности - 35,1 ц/га – также у вавожских земледельцев. Следом идут можгинцы - 29 ц/га. 26,7 ц/га собирают в Сарапульском районе. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых по республике составляет 23,1 ц/га.

В целом по Удмуртии зерновыми и зернобобовыми культурами в текущем сезоне было засеяно 313,8 тыс. гектаров. С них планируется собрать около 700 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, и более 660 тыс. тонн – в итоговом. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 625,8 тыс. тонн.