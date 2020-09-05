Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными.

Ижевск. Удмуртия. Туман ожидается в Удмуртии в ночь на воскресенье, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.



«В ночь с 5 на 6 сентября местами по территории Удмуртии ожидается туман с видимостью 500 м и менее», — говорится в сообщении.



Водителей просят воздержаться от поездок или быть особенно внимательными на дороге. Следует соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать обгоны и резкого торможения. При движении нельзя включать дальний свет. При видимости менее пяти метров безопаснее остановиться и переждать.

Пешеходам также нужно быть внимательными при движении на тротуарах, переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Лучше находиться подальше от проезжей части.