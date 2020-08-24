Ограничение будет действовать до 30 октября.

Ижевск. Удмуртия. Движение грузовиков по автодороге «Орловский — граница Кировской области» временно закрыли в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртавтодора».

Ограничение будет действовать до 30 октября для транспорта массой более 3,5 т. Это связано с тем, что на автодороге выявили дефекты и повреждения, не допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Автовладельцев просят выбирать другой путь поездки. В частности, маршрут Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области.

Напомним, что ранее на автодороге «Орловский — граница Кировской области» уже ограничивали движение из-за выявленных повреждений.