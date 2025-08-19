Закрыть
14:07, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Автобусы хоккейного клуба «Ижсталь» раскрасили в цвета команды
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#соревнования\n#автобус\n#логотип
Источник фото: скриншот видео ХК «ИЖСТАЛЬ» Ижевск
Транспорт был куплен в 2024 году для поездок на соревнования.

Ижевск. Удмуртия. Два новых автобуса хоккеистов «Ижстали» раскрасили в цвета команды. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Автобусы приобрели ещё в прошлом году для того, чтобы развозить игроков на соревнования. Также транспорт активно используется командой «Прогресс» из Глазова.

В преддверии нового спортивного сезона автобусы украсили в цвета команды, а также нанесли новый логотип.

Первой игрой, на которую хоккеисты поехали на обновлённом автобусе, стал товарищеский матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

