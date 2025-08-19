Транспорт был куплен в 2024 году для поездок на соревнования.
Ижевск. Удмуртия. Два новых автобуса хоккеистов «Ижстали» раскрасили в цвета команды. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.
Автобусы приобрели ещё в прошлом году для того, чтобы развозить игроков на соревнования. Также транспорт активно используется командой «Прогресс» из Глазова.
В преддверии нового спортивного сезона автобусы украсили в цвета команды, а также нанесли новый логотип.
Первой игрой, на которую хоккеисты поехали на обновлённом автобусе, стал товарищеский матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники