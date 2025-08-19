Ижевск. Удмуртия. Два новых автобуса хоккеистов «Ижстали» раскрасили в цвета команды. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Автобусы приобрели ещё в прошлом году для того, чтобы развозить игроков на соревнования. Также транспорт активно используется командой «Прогресс» из Глазова.

В преддверии нового спортивного сезона автобусы украсили в цвета команды, а также нанесли новый логотип.

Первой игрой, на которую хоккеисты поехали на обновлённом автобусе, стал товарищеский матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска.