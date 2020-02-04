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Запись в школу в Удмуртии, обложка Vogue от российской художницы и помощь США в борьбе с коррупцией: что произошло минувшей ночью

08:10, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Запись в школу в Удмуртии, обложка Vogue от российской художницы и помощь США в борьбе с коррупцией: что произошло минувшей ночью
08:10, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#школы\n#журнал
Фото: instagram.com/voguemagazine/
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 4 февраля, «Сусанин» встречает традиционном утренним обзором новостей.

 

Первый раз в первый класс:

В Удмуртии закончился основной этап записи в первые классы. Как передает ГТРК «Удмуртия», серьёзных происшествий в этом году удалось избежать.

Электронная запись сработала без сбоев, хотя очереди в лицеи всё равно были. Ведь увеличилось количество льготников.

«В этом году у нас появился новый закон, который предписывает нам принимать детей, пользующихся преимущественным правом — это младшие братья и сёстры тех, кто уже учится в этих школах. И за счёт этого, конечно, количество льготников, которые попали при записи, в первый класс в первую очередь значительно увеличилось в этом году», — рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

При этом почти половина всех записанных в первый класс — через электронные заявления.

«Примерно на 50% у нас выросла популярность. С точки зрения заявок, на текущий момент через региональный портал подано 7,5 тысяч заявлений и 780 обращений с целью получения к разъяснению консультаций подано в нашу ученическую поддержку. Портал работает без сбоев, все заявления, которые подавали наши граждане, они дошли до адресатов», — сообщил телеканалу министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Отметим, что на начало февраля подано 17 тысяч заявлений. Документы ещё от 6 тысяч детей ждут в школах до 1 июля.

 

Удмурт кыл:

17 февраля в Доме Дружбы народов в 16:00 презентуют «Антологию современной удмуртской литературы» в двух томах – «Туала удмурт поэзия» («Современная удмуртская поэзия») и «Туала удмурт проза» («Современная удмуртская проза») на удмуртском языке. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В год 100-летия государственности Удмуртской Республики вышли две антологии: «Туала удмурт проза» («Современная удмуртская проза) и «Туала удмурт поэзия» («Современная удмуртская поэзия»). В первый том вошли повести, рассказы 32 писателей и литераторов, во второй – стихи 42 поэтов. Вместе с известными поэтами и писателями, в антологию вошли их молодые начинающие коллеги по перу. Объём томов – по 400 страниц, тираж – 2,5 тысячи экземпляров.

Антология современной удмуртской литературы отражает современное состояние удмуртской литературы, и по ней можно будет судить, в каком направлении она движется, какие жанры более популярны, что предстоит развивать в дальнейшем. Кроме того, готовится к изданию третий том книги «Туала нылпи литература» («Современная детская литература») в полноцветном исполнении с красочными иллюстрациями.

 

По красоте:

16-летняя художница из Пермского края нарисовала обложку для американского журнала Vogue с Билли Айлиш. Как передаёт сайт издания, работа Насти Ковтун появится в мартовском номере.

«Когда Vogue связался с 16-летней Настей Ковтун из города Чайковский и 20-летней Кайли Ян из Кантона, штат Мичиган, обе были в шоке», — пишет Vogue.

Работы Насти Ковтун и Кайли Ян появятся в мартовском выпуске журнала, причем российская художница станет самым молодым автором диджитал-обложки Vogue, которые у американской версии журнала впервые появились в декабре 2018 года. На иллюстрациях Айлиш изображена в платье Louis Vuitton с принтом постера классического фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» 1973 года.

Surprise! Vogue's fourth exclusively digital cover features @billieeilish illustrated by 16-year-old Nastya Kovtun (@kovtunnnastya). Tap the link in our bio to read the full profile. Illustrated by @kovtunnnastya, written by @robertjhaskell, Vogue, March 2020.

60.3k Likes, 152 Comments - Vogue (@voguemagazine) on Instagram: "Surprise! Vogue's fourth exclusively digital cover features @billieeilish illustrated by 16-year-..."

Нет коррупции:

Госдепартамент США планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия. Об этом сообщил RT.

Управление международной антинаркотической и правоохранительной деятельности Госдепартамента ищет специалиста, в число обязанностей которого будут входить поддержание отношений с сотрудниками НАБУ и другими украинскими чиновниками, их обучение и обеспечение им необходимой «технической помощи». Об этом говорится в описании к контракту, с которым ознакомился RT.

«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», — говорится в документе.

В обязанности подрядчика также войдут консультации украинского правительства по вопросам разработки и принятия реформ в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Кроме того, советник будет вести финансируемые Вашингтоном проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи сотрудникам правоохранительных органов.

08:10, 04 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
161
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#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#школы\n#журнал

 

 

 


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