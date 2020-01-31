Итоги дня: пособия по материнству, ДТП с автобусом и виртуальная реальность «Удмуртского льда»

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 31 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что оставленные вдоль дорог машины помешали уборке снега в Ленинском районе Ижевска. Дорожники вновь выйдут на расчистку снега в ночь на воскресенье, 2 февраля. Водителей просят быть ответственными.

Главный по дзюдо:

Экс-министр МВД Удмуртии Александр Первухин возглавил федерацию дзюдо республики. Отставной чиновник уже возглавлял организацию с 2014 по 2017 годы.

Помощь матерям:

В Удмуртии с 1 февраля проиндексируют пособия по материнству. Выплаты вырастут на 3%.

ДТП с автобусом:

В Ижевске на улице Новоажимова автобус врезался в столб. Пострадало при этом 7 человек.

Застывшая красота:

Фигуры фестиваля «Удмуртский лед» дополнят виртуальной реальностью. Увидеть их можно будет с помощью масок в «Инстаграме».