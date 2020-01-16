Жителям порекомендовали воздержаться от поездок на личных авто.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Из-за тумана ухудшится видимость: до 500 м и менее. Жителям порекомендовали воздержаться от поездок на личных авто. Водителям стоит быть более внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростные ограничения.

«При видимости менее пяти метров безопаснее остановиться и переждать. При этом, необходимо съехать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию», - предупредили в ведомстве.