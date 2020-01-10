Метель и потепление ожидаются в Удмуртии в начале следующей недели

В ближайшие дни погода не изменится.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на понедельник, 13 января, в Удмуртии ожидается продолжительный, местами сильный, снег, ветер, метель, снежные заносы, возможен гололед. Вместе с этим синоптики прогнозируют потепление до 0, -5 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

В ближайшие дни в республике сохранится теплая погода. В субботу температура воздуха составит -2,-7 градусов, в воскресенье она будет меняться от -6,-11 до -4,-9 градусов по Цельсию. Временами пройдет небольшой снег.

Отмечается, что такой температурный фон на 7-9 градусов превышает климатические нормы.