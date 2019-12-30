Итоги дня: отстранение бизнес-омбудсмена Удмуртии, автомобиль «Ижстали» и новые пандусы в «подземке»

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 30 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Глазове нашли завод, на выбросы которого жаловались жители. Им оказался завод «Металлист».

Вот, новый разворот:

В Ижевске разрешили разворот по улице Карла Либкнехта. Новый знак появился на перекрёстке с улицей Красноармейской.

Ещё месяц:

Бизнес-омбудсмену в Удмуртии Александру Прасолову продлили отстранение от должности ещё на месяц. С конца октября проверяют достоверность сведений чиновника о доходах за 2016-2018 годы.

Автомобиль хоккеистам:

Ижевские хоккеисты обзавелись «Ижсталь-мобилем». Возможность его использовать безвозмездно предоставил один из болельщиков ледовой дружины.

Город для людей:

В подземном переходе на улице Максима Горького в Ижевске установили новый пандус. Недавно поблизости ликвидировали «зебру», и поток пешеходов под землёй увеличился.