Ремонты дорог в Удмуртии пришлось приостановить из-за дождей

Завершить все работы дорожники должны до 1 ноября.
Ижевск. Удмуртия. Из-за дождей работы по ремонту дорог в Удмуртии пришлось приостановить. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Безопасные и качественные дороги».
Дорожные предприятия в ближайшее время сформируют новые графики с учетом погодных условий.
По словам замминстра Миндортранса Удмуртии Ирины Шкляр, главным приоритетом при оценке результатов работ является качество. Контрольная точка по завершению ремонта – 1 ноября. Оснований для опасений по поводу срыва сроков нет.
Отметим, во время осадков дорожники только демонтируют бортовые камни, заменяют ограждения и стойки дорожных знаков.