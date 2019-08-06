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Ремонты дорог в Удмуртии пришлось приостановить из-за дождей

17:14, 06 августа, 2019
Анна Торхова
Ремонты дорог в Удмуртии пришлось приостановить из-за дождей
17:14, 06 августа, 2019
Анна Торхова
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
22
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Завершить все работы дорожники должны до 1 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Из-за дождей работы по ремонту дорог в Удмуртии пришлось приостановить. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дорожные предприятия в ближайшее время сформируют новые графики с учетом погодных условий.

По словам замминстра Миндортранса Удмуртии Ирины Шкляр, главным приоритетом при оценке результатов работ является качество. Контрольная точка по завершению ремонта – 1 ноября. Оснований для опасений по поводу срыва сроков нет.

Отметим, во время осадков дорожники только демонтируют бортовые камни, заменяют ограждения и стойки дорожных знаков.

17:14, 06 августа, 2019
Анна Торхова
22
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт

 

 

 


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