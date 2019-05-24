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Гендиректор сменился на Сарапульском электрогенераторном заводе

17:10, 24 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
17:10, 24 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
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#кадры\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#руководитель\n#заводы
Фото: пресс-служба АО "СЭГЗ"
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Алексея Беляева выбрали на годовом собрании акционеры СЭГЗ.

Сарапул. Удмуртия. Акционеры АО «Сарапульский электрогенераторный завод» на общем годовом собрании в пятницу, 24 мая, выбрали нового генерального директора предприятия. Как сообщила пресс-служба компании, новым руководителем стал Алексей Беляев.

Ранее Беляев занимал пост первого заместителя генерального директора – исполнительного директора общества. К своим обязанностям он приступил после подведения итогов голосования. Контракт с Алексеем Беляевым заключили на пять лет.

«Новый руководитель начинает работу в непростых экономических условиях: снижаются объёмы гособоронзаказа, растёт конкуренция на гражданских рынках, куда Сарапульский электрогенераторный завод активно выходит со своей продукцией <…> поставлена задача обеспечить выполнение всех социальных обязательств завода», - сказал председатель совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

Он также поблагодарил за плодотворную эффективную работу на посту гендиректора Сергея Мусинова, руководившего СЭГЗ 15 лет.

 

Наша справка:

Алексей Беляев родился 17 сентября 1979 года в Сарапуле. В 2001 году окончил Сарапульский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения».

2001 – 2003 годы – механик автоматно-доделочного цеха №01;

2003 – 2004 годы – заместитель начальника цеха по подготовке производства – начальник

технологического бюро;

2004 – 2006 годы – начальник технологического бюро – заместитель начальника цеха;

2006 – 2009 годы – заместитель начальника цеха по подготовке производства;

2009 – 2011 годы – начальник автоматно-доделочного цеха №01;

2011 – 2016 годы – главный инженер ОАО «СЭГЗ»;

2016 – 2019 годы – 1-й заместитель генерального директора – исполнительный директор АО

С 2019 года – генеральный директор АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

17:10, 24 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
1610
0
#кадры\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#руководитель\n#заводы
МирТесен

 

 

 


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