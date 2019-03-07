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Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать тюльпаны к 8 марта

12:30, 07 марта, 2019
12:30, 07 марта, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#праздники
Фото: pixabay.com
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Полезные советы дали специалисты регионального управления Россельххознадзора.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, как выбрать тюльпаны в преддверии 8 марта. Полезные советы дали специалисты регионального управления Россельххознадзора.

- Покупая тюльпан, обязательно тщательно осмотрите цветок. Он должен быть без гнили, листья должны быть зелеными и «хрустеть» при прикосновении к ним.

- Если у тюльпана бледный, вялый лист – скорее всего, он срезан уже давно и максимально быстро потеряет товарный вид.

- При покупке внимательно осматривать растение на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности или повреждений.

Третий пункт необходимо соблюдать, так как в срезанных и в горшечных растениях может оказаться вредитель, имеющий карантинное значение. Речь идет о западном (калифорнийском) цветочном трипсе. Он обитает во всех без исключения цветах – розах, гвоздиках, хризантемах, лилиях, гипсофилах. Заселенные им листья и цветки быстро увядают и опадают.

Чем опасен трипс:

Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Основной симптом заселения вредителем – серебристая окраска, деформация, увеличение уродств и бугорки на листьях растений. Кроме того, трипс является опасным вредителем и для комнатных растений, так как распространяется и размножается очень быстро, а борьба с ним практически неэффективна. Трипс опасен не только тем, что непосредственно повреждает цветочные и декоративные растения, овощные и фруктовые культуры, снижая тем самым урожай, но еще и тем, что является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Чтобы исключить возможность распространения карантинного вредителя, а также заражения комнатных цветов, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- не размещать купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения также рекомендуется некоторое время держать изолированно и регулярно наблюдать за ними, чтобы не допустить заражения всех комнатных растений;

- при обнаружении признаков заражения на растениях, необходимо сообщить в управление Россельхознадзора по телефону: 8 (3412) 37-57-05, (8332) 64-52-61.

12:30, 07 марта, 2019
208
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы\n#праздники

 

 

 


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