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Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра

13:10, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
13:10, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
208
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#потепление
Фото: susanin.news
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Ближе к выходным потеплеет.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 13 на 14 февраля в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-17 м/с. Как сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, также ожидается метель, а на дорогах — снежные заносы и накат.

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности.

В четверг, 14 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, метель, слабый гололед, ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -7,-9°С, днем -3,-5°С.

В пятницу, 15 февраля, в Ижевске ветер изменится: ночью северо-западный 6-11 м/с, днём юго-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью -6,-8°С, днём -2,-4°С, на дорогах снежные заносы, накат.

В субботу, 16 февраля, потеплеет. Температура воздуха ночью -6,-8°С, днём 0,-2°С, на дорогах также будут снежные заносы и накат.

13:10, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
208
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#потепление

 

 

 


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