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В Удмуртии сохранилось снижение объемов строительства в 2018 году

12:00, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
12:00, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
571
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика
Фото: @arzik2
571
0

Республика заняла 10 место по этому показателю среди регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. По итогам работы в 2018 году в Удмуртии сохранилось снижение объёмов строительных работ. Как сообщил Удмуртстат во вторник, 12 февраля, по этому показателю республика заняла 10 место среди регионов ПФО.

Лидерами стали Башкортостан и Татарстан, объём работ по виду деятельности «Строительство» которых составил 188,6 млрд рублей и 349,1 млрд рублей соответственно. Аутсайдером в Приволжском федеральном округе стала Республика Марий Эл (15,2 млрд рублей).

В Удмуртии же выполнено строительных работ на 31,2 млрд рублей. Отметим, что в сопоставимых ценах это составило всего 69% к 2017 году. 

В 2018 году в Удмуртии ввели в строй 75 нефтяных скважин эксплуатационного бурения, 189,4 км газовых, 20,3 км водопроводных, 3,6 км канализационных и 0,5 км тепловых сетей. Вступили в строй помещения для крупного рогатого скота на 3,5 тыс. мест. В республике ввели 10,6 км новых автодорог общего пользования с твердым покрытием, реконструировали 41,6 км. Также в регионе построили две АЗС в Воткинске и Якшур-Бодьинском районе и станцию техобслуживания легковых автомобилей в Ижевске.

В регионе ввели в эксплуатацию торговые предприятия общей торговой площадью 9,9 тыс. кв. м, проложили 554,7 км волоконно-оптических линий связи. В 2018 году ввели в строй четыре школы, суммарно дающие 1065 новых ученических мест, и семь детсадов на 780 мест, четыре фельдшерско-акушерских пункта на 10 посещений в смену каждый и поликлинику в Ижевске на 450 посещений в смену. В Вавожском, Завьяловском, Киясовском, Сюмсинском районах и в Ижевске также построены шесть физкультурно-оздоровительных комплексов.

12:00, 12 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
571
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика

 

 

 


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