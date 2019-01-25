Выходные в Удмуртии будут морозными

Ночь на воскресенье станет самой холодной, температура опустится до -24..-29.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии ожидают морозные выходные. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -21..-26 градусов по Цельсию. В субботу, 26 января, днем будет -16..-21.

Ночь на воскресенье будет самой холодной за всю неделю, -24..-29 градусов.

В начале следующей недели немного потеплеет, но будет ветрено. 28 января выпадет небольшой снег. В ночь на понедельник ожидается -16..-21, днем -9..-14.