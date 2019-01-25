play
pause
  • $ 66 ↓
  • € 75.03 ↓

Выходные в Удмуртии будут морозными

15:42, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
15:42, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
192
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#мороз\n#зима\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
192
0

Ночь на воскресенье станет самой холодной, температура опустится до -24..-29.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии ожидают морозные выходные. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -21..-26 градусов по Цельсию. В субботу, 26 января, днем будет -16..-21.

Ночь на воскресенье будет самой холодной за всю неделю, -24..-29 градусов.

В начале следующей недели немного потеплеет, но будет ветрено. 28 января выпадет небольшой снег. В ночь на понедельник ожидается -16..-21, днем -9..-14.

15:42, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
192
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#мороз\n#зима\n#погода в Ижевске

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
6151

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3792
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

3409
14:40, 19 января, 2019

Похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

3281
16:55, 18 января, 2019

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

2787
17:11, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
2424

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

1772
14:45, 18 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1259
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1258
14:03, 18 января, 2019

В Крыму прокомментировали предложение Берлина по Керченскому проливу

1112
15:00, 19 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
1682

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1474
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1329
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1249
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1025
12:50, 22 января, 2019