Новый двигатель-генератор для самолётов разработали в Удмуртии

Техническую новинку представили на форуме «Армия - 2018».

Ижевск. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод разработал двигатель-генератор для российского электрического самолёта. Как сообщает пресс-служба предприятия, прибор изготовили для самолёта АВФ-32НС, разработанного московским ООО «НаукаСофт».

Техническую новинку представили на международном военно-техническом форуме «Армия – 2018» в Подмосковье. Сарапульский двигатель-генератор ДГ-30НС мощностью в 30 кВт планируют устанавливать на новый самолёт в качестве основного источника механической энергии на борту.

«При работе над новым агрегатом, разработанным нашими партнёрами из компании «НаукаСофт», удалось решить сложную задачу проектировщика: создать мощный двигатель-генератор с повышенной частотой оборотов в компактном корпусе и с идеальной балансировкой движущихся элементов», - рассказал генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Отмечается, что ДГ-30НС может работать как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Агрегат оснащён центробежным охлаждающим вентилятором, который даёт ему возможность эффективно работать при вращении в обе стороны.

«Мы давно работаем с данным предприятием (АО «СЭГЗ) над различными оборонными проектами, и новое направление будет перспективным», - сказал главный инженер проекта ООО «НаукаСофт» Альберт Давидов.