Столкнувшийся с причалом в Сарапуле теплоход отправили в Пермь

Повреждения позволили судну продолжить прежний маршрут.

Сарапул. Удмуртия. Столкнувшийся с причалом в Сарапуле теплоход отправили по маршруту в Пермь. Об этом со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру передаёт «Интерфакс».

Напомним, что утром в пятницу, 17 августа, экскурсионный теплоход столкнулся с причалом в Сарапуле.

«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, защите прав потребителей и профилактике правонарушений», - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате нарушено лакокрасочное покрытие носовой части теплохода, упал навес пассажирской зоны понтона и повреждено дежурное помещение. Пострадавших нет. Уточняется, что на борту находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа.

«В ходе проведенного местного внешнего и внутреннего осмотра наличия водотечности и повреждений судна, препятствующих дальнейшему выполнению рейса, не выявлено. В связи с этим в 14 часов (по московскому времени) судно с пассажирами на борту отправилось по маршруту в Пермь», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, отмечает также пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.