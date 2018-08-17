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Столкнувшийся с причалом в Сарапуле теплоход отправили в Пермь

17:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
353
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#путешествие\n#туристы\n#теплоход
Фото: Flickr.com (Alexxx Malev)
353
0

Повреждения позволили судну продолжить прежний маршрут.

Сарапул. Удмуртия. Столкнувшийся с причалом в Сарапуле теплоход отправили по маршруту в Пермь. Об этом со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру передаёт «Интерфакс».

Напомним, что утром в пятницу, 17 августа, экскурсионный теплоход столкнулся с причалом в Сарапуле.

«Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности судоходства, защите прав потребителей и профилактике правонарушений», - сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате нарушено лакокрасочное покрытие носовой части теплохода, упал навес пассажирской зоны понтона и повреждено дежурное помещение. Пострадавших нет. Уточняется, что на борту находилось 147 пассажиров, в том числе 6 детей, и 49 членов экипажа.

«В ходе проведенного местного внешнего и внутреннего осмотра наличия водотечности и повреждений судна, препятствующих дальнейшему выполнению рейса, не выявлено. В связи с этим в 14 часов (по московскому времени) судно с пассажирами на борту отправилось по маршруту в Пермь», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причинами происшедшего стали ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, отмечает также пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

17:00, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
353
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#путешествие\n#туристы\n#теплоход

 

 

 


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