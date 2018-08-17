play
pause
  • $ 66.38 ↓
  • € 75.23 ↓

В Удмуртии туристический теплоход врезался в причал

15:33, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:33, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
289
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#туристы\n#теплоход\n#происшествие
Фото: chemodan-tour.ru
289
0

На борту судна было 202 человека: 49 членов экипажа и 153 пассажира.

Сарапул. Удмуртия. Туристический теплоход «Капитан Пушкарев», следовавший по маршруту Ярославль – Пермь, врезался в причал речного порта в Сарапуле. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в Ижевском линейном отделе МВД России на транспорте, на борту было 202 человека: 49 членов экипажа и 153 пассажира.

Столкновение произошло в пятницу, 17 августа, около 7:30.

«Пострадавший в результате столкновения нет. Есть одна женщина, которая получила травму еще во время следования теплохода по маршруту», - сказали в отделе.

Сам теплоход отделался царапиной. Более существенные повреждения получила причальная стенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте. В данный момент проводятся следственные мероприятия, из-за чего теплоход пока не может продолжать маршрут.

На данный момент уже известно, что тот, кто швартовался, был трезв. Предположительно, это была ошибка маневрирования.

15:33, 17 августа, 2018
Диана Ворончихина
289
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#туристы\n#теплоход\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

12:30, 10 августа, 2018
8540

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

7874
09:30, 13 августа, 2018

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

7195
08:30, 15 августа, 2018

Огромная пробка на Сарапульском тракте, сбитые пешеход и велосипедист в Ижевске: что произошло минувшей ночью

5261
08:00, 13 августа, 2018

Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

4690
19:15, 10 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
111474

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

11022
13:50, 16 августа, 2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

3162
15:46, 13 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2458
12:47, 11 августа, 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника

2295
17:35, 11 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

16:48, 10 августа, 2018
2361

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2316
19:51, 11 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

2044
16:29, 14 августа, 2018

На севере Италии обрушится автомобильный мост

1856
15:30, 14 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

1832
09:32, 14 августа, 2018

Мультимедиа

Разливы Камы

25 лет назад состоялся мотопробег Ижевск Кейптаун

Удмуртия в минуту: финалисты конкурса «Команда Ижевска» и грядущее похолодание

16 августа, 2018