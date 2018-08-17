В Удмуртии туристический теплоход врезался в причал

На борту судна было 202 человека: 49 членов экипажа и 153 пассажира.

Сарапул. Удмуртия. Туристический теплоход «Капитан Пушкарев», следовавший по маршруту Ярославль – Пермь, врезался в причал речного порта в Сарапуле. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в Ижевском линейном отделе МВД России на транспорте, на борту было 202 человека: 49 членов экипажа и 153 пассажира.

Столкновение произошло в пятницу, 17 августа, около 7:30.

«Пострадавший в результате столкновения нет. Есть одна женщина, которая получила травму еще во время следования теплохода по маршруту», - сказали в отделе.

Сам теплоход отделался царапиной. Более существенные повреждения получила причальная стенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте. В данный момент проводятся следственные мероприятия, из-за чего теплоход пока не может продолжать маршрут.

На данный момент уже известно, что тот, кто швартовался, был трезв. Предположительно, это была ошибка маневрирования.