В двух детсадах Ижевска установят теневые навесы по решению суда

С иском к дошкольным учреждениям обратилось управление Роспотребнадзора.

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора Удмуртии через суд обязало руководство двух детских садов Ижевска оборудовать теневые навесы на участках. Как сообщает пресс-служба ведомства, отсутствие навеса является нарушением требований СанПиН.

Отмечается, что ещё в марте 2015 года при проведении проверки в отношении МБДОУ «Детский сад» № 152 Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии на участке 2 младшей группы выявили отсутствие теневого навеса, и руководству детсада выдали предписание об устранении нарушений. В ноябре 2016 года, на момент проведения выполнения предписания, теневой навес установлен не был. На новое предписание руководство детского сада вновь не отреагировало. В феврале 2018 года Управление обратилось в Индустриальный районный суд Ижевска с требованием обязать руководство детского сада оборудовать теневой навес. В июле 2018 года суд позицию Управления поддержал и обязал установить руководство МБДОУ «Детский сад» № 152 теневой навес на участке 2 младшей группы.

В марте 2018 года при проведении проверки МБДОУ «Детский сад» № 238 Управлением Роспотребнадзора на участке группы «Солнышко» также выявлено отсутствие теневого навеса. Управление обратилось в суд с требованием оборудовать его на участке, и в июле 2018 года Индустриальный районный суд Ижевска позицию Роспотребнадзора поддержал. Руководство детсада № 238 обязали установить теневой навес на участке 1 младшей группы «Солнышко» до 1 сентября 2018 года.