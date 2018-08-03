Местами ожидаются ливневые дожди с градом.

Ижевск. Удмуртия. Гроза начнется в Ижевске к вечеру пятницы, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С сохранением до 22 часов 3 августа ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра <…>. Местами ливневые дожди с градом», - предупреждают синоптики.

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности, закрывать окна, не оставлять авто под деревьями и возле рекламных конструкций.