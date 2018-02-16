Не футбол: парикмахерскую «FiFa» в Ижевске могут заставить изменить название

УФАС Удмуртии посчитало, что такое обозначение вызывает у жителей впечатление о причастности парикмахерской к международной федерации футбола.

Ижевск. Удмуртия. УФАС Удмуртской Республики признало незаконным название «FiFa» одной из ижевских парикмахерских. Такое обозначение вызывает у жителей ложное впечатление о причастности парикмахерской к международной федерации футбола «FIFA», сообщает пресс-служба управления.

В ведомстве указали, что название «FiFa», созвучное спортивной тематике, дает парикмахерской преимущество при оказании услуг. Кроме того, оно противоречит требованиям разумности, добропорядочности и справедливости.

В отношении предпринимателя готовят материалы для возбуждения административного дела.