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      Не футбол: парикмахерскую «FiFa» в Ижевске могут заставить изменить название

      11:00, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:00, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      355
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УФАС\n#парикмахерская
      Фото: pixabay.com
      355
      0

      УФАС Удмуртии посчитало, что такое обозначение вызывает у жителей впечатление о причастности парикмахерской к международной федерации футбола.

      Ижевск. Удмуртия. УФАС Удмуртской Республики признало незаконным название «FiFa» одной из ижевских парикмахерских. Такое обозначение вызывает у жителей ложное впечатление о причастности парикмахерской к международной федерации футбола «FIFA», сообщает пресс-служба управления.

      В ведомстве указали, что название «FiFa», созвучное спортивной тематике, дает парикмахерской преимущество при оказании услуг. Кроме того, оно противоречит требованиям разумности, добропорядочности и справедливости.

      В отношении предпринимателя готовят материалы для возбуждения административного дела.

      11:00, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      355
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УФАС\n#парикмахерская

       

       

       

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