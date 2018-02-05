Понедельник в Удмуртии будет снежным

При этом в республике будет тепло.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 5 февраля, в Удмуртии будет снежным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов по Цельсию.

«Днем 5 февраля местами по республике ожидается сильный снег. <…> На дорогах снежные заносы», - отмечают синоптики.

«Дабы не повторить ситуацию, которая возникла в Москве, где случился коллапс, мы дали соответствующие распоряжения, техника будет активно убирать. Водители, воздержитесь от поездок, если есть такая возможность», - отметил в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» глава региона Александр Бречалов.