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      В ночь на Крещение в Удмуртии похолодает

      11:45, 15 января, 2018
      Анна Торхова
      11:45, 15 января, 2018
      Анна Торхова
      65
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Крещение\n#похолодание
      Фото: pixabay.com
      65
      0

      19 января синоптики обещают -14, -19 градусов Цельсия.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь на 19 января ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -14, -19 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

      15 января в Удмуртии наблюдается потепление, температура воздуха днем составит -2, -7 градусов. 16 января столбики термометров будут колебаться от -4 до -9.

      «В среду, 17 января, южные потоки обеспечат поступление более холодного воздуха. Начнется похолодание. В ночь на среду ожидается -8,-13 градусов, днем -6,-11 градусов Цельсия», - сообщает пресс-служба.

      В выходные в Удмуртии снова потеплеет и придёт снег.

       

      11:45, 15 января, 2018
      Анна Торхова
      65
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Крещение\n#похолодание

       

       

       

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