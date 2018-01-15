В ночь на Крещение в Удмуртии похолодает

19 января синоптики обещают -14, -19 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь на 19 января ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -14, -19 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

15 января в Удмуртии наблюдается потепление, температура воздуха днем составит -2, -7 градусов. 16 января столбики термометров будут колебаться от -4 до -9.

«В среду, 17 января, южные потоки обеспечат поступление более холодного воздуха. Начнется похолодание. В ночь на среду ожидается -8,-13 градусов, днем -6,-11 градусов Цельсия», - сообщает пресс-служба.

В выходные в Удмуртии снова потеплеет и придёт снег.