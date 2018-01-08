Торжественная закладка судна прошла на судостроительном заводе «Верфи братьев Нобель».

Рыбинск. Ярославская область. Концерн «Калашников» начал строительство первого сухогруза, предназначенного для перевозки зерна. Как сообщили в пресс-службе компании, торжественная закладка судна состоялась в конце декабря на судостроительном заводе «Верфи братьев Нобель».

В будущем сухогруз будет использоваться не только для перевозки зерна, но и пиломатериалов, металла, круглого леса, крупногабаритных классов грузов и металлов. Его длина составит 141 метр, а ширина – почти 17 метров, при этом высота борта будет равна 6 метрам.

Его отличием от других кораблей считается четырёхтрюмная схема расположения, благодаря которой грузоподъемность трюмов составила 11 000 м3.

Отмечается, что этот корабль будет первым из 8 специальных сухогрузов, построенных в рамках совместного проекта по организации грузовых перевозок зерна концерна «Калашникова», «Верфи братьев Нобель» и завода «Вымпел» при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Он продлится до 2022 года, а объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.