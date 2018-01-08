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      Концерн «Калашников» начал строительство первого сухогруза, предназначенного для перевозки зерна

      17:35, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      17:35, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      429
      0
      #строительство\n#Концерн Калашников\n#заводы\n#корабли
      Фото: kalashnikov.com
      429
      0

      Торжественная закладка судна прошла на судостроительном заводе «Верфи братьев Нобель».

      Рыбинск. Ярославская область. Концерн «Калашников» начал строительство первого сухогруза, предназначенного для перевозки зерна. Как сообщили в пресс-службе компании, торжественная закладка судна состоялась в конце декабря на судостроительном заводе «Верфи братьев Нобель».   

      В будущем сухогруз будет использоваться не только для перевозки зерна, но и  пиломатериалов, металла, круглого леса, крупногабаритных классов грузов и металлов. Его длина составит 141 метр, а ширина – почти 17 метров, при этом высота борта будет равна 6 метрам.  

      Его отличием от других кораблей считается четырёхтрюмная схема расположения, благодаря которой грузоподъемность трюмов составила 11 000 м3.  

      Отмечается, что этот корабль будет первым из 8 специальных сухогрузов, построенных в рамках совместного проекта по организации грузовых перевозок зерна концерна «Калашникова», «Верфи братьев Нобель» и завода «Вымпел» при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Он продлится до 2022 года, а объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей.

      17:35, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      429
      0
      #строительство\n#Концерн Калашников\n#заводы\n#корабли

       

       

       

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