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      7 января: чем заняться жителям Удмуртии

      18:07, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      18:07, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      603
      0
      #Удмуртия\n#афиша\n#события\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      603
      0

      Рождественская афиша событий в городах республики.

      Ижевск. Удмуртия. Череда новогодних праздников продолжается. Рассказываем о том, как весело и интересно можно провести воскресенье, 7 января.

      Ижевск:

      Государственный театр кукол Удмуртской Республики

      10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король» + Новогодняя интермедия, цена билетов 200-250 рублей.

      Государственный национальный театр Удмуртской Республики

      10.00,13.00 - «Морозко»,250-300 руб

      Государственный драматический театр Удмуртии

      10.00,13.00 - «Красная шапочка», 300 руб

      Республиканский Дом народного творчества - Дом молодёжи

      10.00,13.00,17.00 - Новогодняя сказка «Несуразка»,350-450 руб

       Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского

      11.00,14.00 - «Щелкунчик»,350 руб

       Государственный цирк Удмуртии

      12.00 - Новогодняя сказка «12 месяцев», 500-1300 руб

       Государственный зоологический парк Удмуртии

      13.00 - Новогодние представления «Операция «Письмо» или Почтовая служба Деда Мороза», 100-250 руб 

      Государственный русский драматический театр Удмуртии

      19.00 - «Вечера на хуторе близ Диканьки», 300-400 руб

       11.30 Новогодние мероприятия в Национальном музее УР, 40-180 руб

       

      Сарапул

      Городской сад им. Пушкина

      12.00,16.00 - народное гуляние

       Дом культуры "Заря"

      13.00 - Народное гуляние «Пришла Коляда накануне Рождества»

       Дача Башенина

      12.00 - Рождественская елка

       Управление культуры и молодежной политики города Сарапула

      11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 рублей

       Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, ДК радиозавода

      14.00 «Рождественский концерт», цена 250-300 руб

      16:00 «Рождественский огонек», цена 350 руб

       

      Воткинск

      Музей-усадьба П.И.Чайковского

      11:00 - «Серебряное копытце», цена 100 руб.

       

      Глазов

      Глазовский краеведческий музей

      12.00 - «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб

       Управление культуры, спорта и молодежной политики города Глазова

      13:00 - «Как Женька чудо искал», цена 200 рублей

      18:07, 06 января, 2018
      Юлия Мокрушина
      603
      0
      #Удмуртия\n#афиша\n#события\n#праздники

       

       

       

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