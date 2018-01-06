7 января: чем заняться жителям Удмуртии

Рождественская афиша событий в городах республики.
Ижевск. Удмуртия. Череда новогодних праздников продолжается. Рассказываем о том, как весело и интересно можно провести воскресенье, 7 января.
Ижевск:
Государственный театр кукол Удмуртской Республики
10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король» + Новогодняя интермедия, цена билетов 200-250 рублей.
Государственный национальный театр Удмуртской Республики
10.00,13.00 - «Морозко»,250-300 руб
Государственный драматический театр Удмуртии
10.00,13.00 - «Красная шапочка», 300 руб
Республиканский Дом народного творчества - Дом молодёжи
10.00,13.00,17.00 - Новогодняя сказка «Несуразка»,350-450 руб
Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского
11.00,14.00 - «Щелкунчик»,350 руб
Государственный цирк Удмуртии
12.00 - Новогодняя сказка «12 месяцев», 500-1300 руб
Государственный зоологический парк Удмуртии
13.00 - Новогодние представления «Операция «Письмо» или Почтовая служба Деда Мороза», 100-250 руб
Государственный русский драматический театр Удмуртии
19.00 - «Вечера на хуторе близ Диканьки», 300-400 руб
11.30 Новогодние мероприятия в Национальном музее УР, 40-180 руб
Сарапул
Городской сад им. Пушкина
12.00,16.00 - народное гуляние
Дом культуры "Заря"
13.00 - Народное гуляние «Пришла Коляда накануне Рождества»
Дача Башенина
12.00 - Рождественская елка
Управление культуры и молодежной политики города Сарапула
11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 рублей
Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, ДК радиозавода
14.00 «Рождественский концерт», цена 250-300 руб
16:00 «Рождественский огонек», цена 350 руб
Воткинск
Музей-усадьба П.И.Чайковского
11:00 - «Серебряное копытце», цена 100 руб.
Глазов
Глазовский краеведческий музей
12.00 - «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб
Управление культуры, спорта и молодежной политики города Глазова
13:00 - «Как Женька чудо искал», цена 200 рублей