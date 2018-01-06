7 января: чем заняться жителям Удмуртии

Рождественская афиша событий в городах республики.

Ижевск. Удмуртия. Череда новогодних праздников продолжается. Рассказываем о том, как весело и интересно можно провести воскресенье, 7 января.

Ижевск:

Государственный театр кукол Удмуртской Республики

10.00,13.00,16.00 - «Щелкунчик и Мышиный король» + Новогодняя интермедия, цена билетов 200-250 рублей.

Государственный национальный театр Удмуртской Республики

10.00,13.00 - «Морозко»,250-300 руб

Государственный драматический театр Удмуртии

10.00,13.00 - «Красная шапочка», 300 руб

Республиканский Дом народного творчества - Дом молодёжи

10.00,13.00,17.00 - Новогодняя сказка «Несуразка»,350-450 руб

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского

11.00,14.00 - «Щелкунчик»,350 руб

Государственный цирк Удмуртии

12.00 - Новогодняя сказка «12 месяцев», 500-1300 руб

Государственный зоологический парк Удмуртии

13.00 - Новогодние представления «Операция «Письмо» или Почтовая служба Деда Мороза», 100-250 руб

Государственный русский драматический театр Удмуртии

19.00 - «Вечера на хуторе близ Диканьки», 300-400 руб

11.30 Новогодние мероприятия в Национальном музее УР, 40-180 руб

Сарапул

Городской сад им. Пушкина

12.00,16.00 - народное гуляние

Дом культуры "Заря"

13.00 - Народное гуляние «Пришла Коляда накануне Рождества»

Дача Башенина

12.00 - Рождественская елка

Управление культуры и молодежной политики города Сарапула

11.00,14.00 - «Волшебная лампа Аладдина», цена 300 рублей

Управление культуры и молодежной политики города Сарапула, ДК радиозавода

14.00 «Рождественский концерт», цена 250-300 руб

16:00 «Рождественский огонек», цена 350 руб

Воткинск

Музей-усадьба П.И.Чайковского

11:00 - «Серебряное копытце», цена 100 руб.

Глазов

Глазовский краеведческий музей

12.00 - «Чепецкий мамонт», цена 35-70 руб

Управление культуры, спорта и молодежной политики города Глазова

13:00 - «Как Женька чудо искал», цена 200 рублей