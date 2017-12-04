К концу недели в Удмуртии похолодает

Начало недели будет снежным.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя в Удмуртии будет снежной. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«В ночь на вторник к Удмуртии подойдет активный фронт, он принесет снег (в западных районах республики мокрый снег)», - отмечают синоптики.

Во вторник, 5 декабря, усилится ветер, ожидается слабая метель и снежные заносы на дорогах. Столбики термометров будут колебаться от -3 до +1 градуса по Цельсию.

Снег время от времени будет идти также в среду и четверг. В конце недели осадков не ожидается.

К субботе в Удмуртии похолодает до -10, -15 градусов. Днем будет от -11 до -6 градусов.