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      Love Radio придет к молодоженам Ижевска

      10:11, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:11, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#призы\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      82
      0

      В июле по пятницам фирменный лимузин Love radio можно встретить у Дома Дружбы народов.

      Ижевск. Удмуртия. Love Radio в очередной раз придет к молодоженам Ижевска. В июле по пятницам фирменный лимузин радио можно встретить у Дома Дружбы народов с 13:00 до 14:00.

      Ведущие радиостанции будут вручать уникальные диетические пиццы, поздравлять молодожёнов в прямом эфире. Любая пара может использовать любезно предоставленный лимузин компании «Кортеж» для фотосессии.

      Кроме того, только для молодожёнов эксклюзивный гимн для влюблённых, который исполнит Григорий Бабушкин, ведущий пиццмейкер диетического корнера «DietSecrets24» - живое выступление.

      Также, у каждой пары, которая получит пиццу, будет возможность отметить третий день свадьбы – это часовая поездка на лимузине и большой торт для влюбленных. Вкусный и стройный партнер проекта компания «DietSecrets24».

      Все подробности можно узнать в группе Love radio в Ижевске. Порадоваться вместе с молодоженами смогут и радиослушатели на волне 97,8 FM в эфире программа BigLoveMessage с проектом «Лето Твоей Мечты».

      В конце программы, по традиции, ведущие разыграют два билета в КЦ Роликс на любой фильм и на любой сеанс.

      Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.  А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС

      10:11, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      82
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#призы\n#праздники

       

       

       

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