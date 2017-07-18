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      Грозы, порывистый ветер и град могут прийти на территорию Удмуртии 18 июля

      11:35, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:35, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      205
      0
      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#ливни\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      205
      0

      В тени температура воздуха поднимется до 27-30 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Грозы, порывистый ветер, ливни и град могут прийти на территорию Удмуртии 18 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в тени температура воздуха поднимется до 27-30 градусов по Цельсию.

      «Завтра днем (19 июля) возможны лишь небольшие локальные дожди в отдельных районах, а температура воздуха в послеобеденное время составит 24-27 градусов», - говорится в сообщении.

      До конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до 25-27 градусов, местами пройдут локальные кратковременные ливни.

      «В выходные дни ожидается прохождение южного циклона. В связи с ним по предварительному анализу пройдут дожди и грозы в большинстве районов республики, а температура воздуха днем не превысит 23 градусов», - уточнили синоптики.

      11:35, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      205
      0
      #Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#ливни\n#погода в Ижевске

       

       

       

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