Грозы, порывистый ветер и град могут прийти на территорию Удмуртии 18 июля

В тени температура воздуха поднимется до 27-30 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Грозы, порывистый ветер, ливни и град могут прийти на территорию Удмуртии 18 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в тени температура воздуха поднимется до 27-30 градусов по Цельсию.

«Завтра днем (19 июля) возможны лишь небольшие локальные дожди в отдельных районах, а температура воздуха в послеобеденное время составит 24-27 градусов», - говорится в сообщении.

До конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до 25-27 градусов, местами пройдут локальные кратковременные ливни.

«В выходные дни ожидается прохождение южного циклона. В связи с ним по предварительному анализу пройдут дожди и грозы в большинстве районов республики, а температура воздуха днем не превысит 23 градусов», - уточнили синоптики.