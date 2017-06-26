Ижевчанин Рустэм Юсупов выиграл «Свою игру» на НТВ

В соперниках у него был журналист и телеведущий из Москвы Руслан Сушон, а также преподаватель английского языка Жанна Подоляк.

Москва. Предприниматель из Ижевска Рустэм Юсупов выиграл «Свою игру» на телеканале НТВ. В соперниках у него был журналист и телеведущий из Москвы Руслан Сушон, а также преподаватель английского языка Жанна Подоляк.

Как сообщает официальный сайт телепередачи, Юсупов лидировал на протяжении всех трех туров и набрал 17700 очков (лучший показатель). В финальном раунде ижевчанин потерял 16700 очков, неправильно ответив на вопрос ведущего про газовую турбину. К слову, его соперники также не смогли отличиться в финале и в итоге остались с «баранкой» в графе зачетных баллов.

Отметим, что соперница Рустэма Юсупова Жанна Подоляк провела уже 18 игр и смогла одержать 7 побед.