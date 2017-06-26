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      Ижевчанин Рустэм Юсупов выиграл «Свою игру» на НТВ

      10:30, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      10:30, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      14
      0
      #Ижевск\n#телевидение\n#Москва\n#НТВ\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com/60sec.Izh
      14
      0

      В соперниках у него был журналист и телеведущий из Москвы Руслан Сушон, а также преподаватель английского языка Жанна Подоляк.

      Москва. Предприниматель из Ижевска Рустэм Юсупов выиграл «Свою игру» на телеканале НТВ. В соперниках у него был журналист и телеведущий из Москвы Руслан Сушон, а также преподаватель английского языка Жанна Подоляк.

      Как сообщает официальный сайт телепередачи, Юсупов лидировал на протяжении всех трех туров и набрал 17700 очков (лучший показатель). В финальном раунде ижевчанин потерял 16700 очков, неправильно ответив на вопрос ведущего про газовую турбину. К слову, его соперники также не смогли отличиться в финале и в итоге остались с «баранкой» в графе зачетных баллов.

      Отметим, что соперница Рустэма Юсупова Жанна Подоляк провела уже 18 игр и смогла одержать 7 побед.

      Своя игра. Юсупов - Сушон - Подоляк (25.06.2017)

      Линейные игры 2017. Игра 42 Рустем Юсупов - Руслан Сушон - Жанна Подоляк

      10:30, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      14
      0
      #Ижевск\n#телевидение\n#Москва\n#НТВ\n#Удмуртия

       

       

       

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