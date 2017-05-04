История одинокой бабушки из Ижевска, пользователи в Facebook и откровенные селфи Перис Хилтон: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире пока вы спали.

Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире. В дайджест попали новости Ижевска, число пользователей в Фейсбук, а также соперничество Перис Хилтон и Ким Кардашьян, а также другие интересные события, произошедшие в ночь с 3 на 4 мая.

Отцы и дети

Жительница Ижевска рассказала в соцсетях историю 83-летней бабушки, которую родная дочь выгнала из дома. По словам Алисы Заварзиной, пожилая женщина около цирка сидела с незаметным стаканчиком.

«Сказала она, что её из дома выгнали, дом в Кезу старшая дочь продала купила себе машину. сначала говорила, что будет присматривать», - написала Алиса.

Она также сообщила, что после этого бабушка жила у младшей дочери, которая выпивает. В итоге та выгнала ее из дома.

«Бабушка третью ночь будет жить на автовокзале, говорит и плачет, холодно, говорит, было, вся замерзла. дочка с которой она жила просит с бабушки денег. Сказала, что она все деньги забирает себе», - продолжает свой рассказ Алиса Заварзина.

По ее словам, на автовокзале у бабушки работает знакомая, которая и пустила ее переночевать.

«У нее трое детей, все пьют, сын в Перми и она ему тоже не нужна», - написала Заварзина, которая обратилась о помощи к ижевчанам.

Аудитория в Фейсбуке

Зарубежные СМИ сообщили о том, что число пользователей в популярной соцсети Facebook выросло практически до 2 млрд человек. Как пишет RT, согласно документации, хотя бы раз месяц на странички заходят 1,94 млрд пользователей.

Очередное испытание

Второе за неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты провели Соединенные Штаты. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN, запущенная с базы ВВС Ванденбург в Калифорнии невооруженная ракета Minuteman III пролетела 4 тыс. 200 миль до испытательного полигона вблизи Маршалловых островов.

Как рассказало командование глобальных ударных сил ВВС США, такое оружие распределено по пусковым шахтам и подключено к подземной системе контроля запуска, где команды круглосуточно находятся в режиме ожидания.

Перис Хилтон vs Ким Кардашьян

Пэрис Хилтон не теряет надежды занять трон Ким Кардашьян. Как пишет L!fe, делает она это и при помощи своих откровенных селфи.

Она была той, кто задавал модные тренды по всему миру, до того, как соперница Ким Кардашьян отняла у неё корону. Вопреки злым языкам, Пэрис Хилтон не готова уходить из шоу-бизнеса, что она и доказала недавними фото со съёмок новой коллекции нижнего белья, которые телезвезда опубликовала в соцсетях», - пишет издание.