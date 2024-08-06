В Удмуртии инфляция привела к росту цен в ресторанах и кафе

Ижевск. Удмуртия. Годовая инфляция в Удмуртии, по данным за июнь, достигла 8,45%, после 8,35% в мае. Цены на продовольственные товары выросли на 10,70%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Темпы инфляции в Удмуртии остаются выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (8,30%). При этом, по-прежнему уровень инфляции в регионе остаётся ниже, чем по стране (8,59%).

На 10,70% выросли цены на продовольствие. Предприятия общепита и производители понесли издержки, которые отразились на ценах. Аналогичная ситуация у производителей сыра и хлеба. Затраты растут, а вместе с ними и цены.