Ижевск. Удмуртия. 459 предприятий Удмуртии воспользовались кредитными каникулами в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики в пятницу, 5 мая.

«6,5 млрд рублей льготных кредитов привлекли наши компании по федеральным программам по итогам 2022 и 1 квартала 2023 года», — отметил в соцсетях первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

Он напомнил, что это программа ПСК (совместный проект Банка России и Корпорации МСП), программа 1764 от Минэкономразвития России и совместная программа «ПСК плюс 1764».

Сумма кредитов, на которую была предоставлена отсрочка, составила более 1,6 млрд рублей.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года ИП и субъекты МСП в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции получили возможность обратиться в банк за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставлялись на период до шести месяцев. Позже эта мера была продлена до 31 марта 2023 года в условиях санкций.

Также напомним, что в апреле 2023 года Госдума России приняла законопроект о продлении кредитных каникул до 31 декабря 2023 года для бизнеса.

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