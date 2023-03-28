В Удмуртии лапша быстрого приготовления оказалась одной из самых дешевых в России

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лапша и пюре быстрого приготовления оказались одними из самых дешевых по России. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на News.ru и «Эвотор».

Так, средняя цена такой лапшы в республике — 31 рубль, чуть больше — в Чувашии — 36 рублей и Оренбургской области — 37 рублей.

По итогам мониторинга, самая дешевая лапша быстрого приготовления продается в Волгоградской области — 24 рубля, в Москве же она стоит, в среднем, 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 80 рублей.

В целом за год «бпшка» в России выросла в цене на 24% — до 52 рублей. По словам специалистов, лапша и пюре быстрого приготовления вошли в пятерку самых подорожавших продуктов в несетевой рознице.