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В Удмуртии лапша быстрого приготовления оказалась одной из самых дешевых в России

15:30, 28 марта, 2023
В Удмуртии лапша быстрого приготовления оказалась одной из самых дешевых в России
15:30, 28 марта, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лапша\n#цены
Фото: unsplash.com (Miles Burke)
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В регионе средняя цена «бпшки» составила 31 рубль, тогда как в Москве — 114 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лапша и пюре быстрого приготовления оказались одними из самых дешевых по России. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на News.ru и «Эвотор».

Так, средняя цена такой лапшы в республике — 31 рубль, чуть больше — в Чувашии — 36 рублей и Оренбургской области — 37 рублей.

По итогам мониторинга, самая дешевая лапша быстрого приготовления продается в Волгоградской области — 24 рубля, в Москве же она стоит, в среднем, 114 рублей, в Санкт-Петербурге — 80 рублей.

В целом за год «бпшка» в России выросла в цене на 24% — до 52 рублей. По словам специалистов, лапша и пюре быстрого приготовления вошли в пятерку самых подорожавших продуктов в несетевой рознице.

15:30, 28 марта, 2023
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лапша\n#цены