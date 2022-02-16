От собранных в январе налогов в Удмуртии осталось лишь 14,5%

Ижевск. Удмуртия. В январе 2022 года в консолидированный бюджет Российской Федерации налогоплательщики Удмуртии внесли 24 млрд 270 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России по республики.

Бюджет Удмуртии получил 14,5% от общей суммы перечисленных налогоплательщиками платежей — 3 млрд 528 млн рублей. В государственную казну Российской Федерации было отправлено 20 млрд 742 млрд рублей.

В январе 2021 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в бюджет России 14 млрд 311 млн рублей. В республике тогда осталось 22% — 3,09 млрд рублей.

В январе 2022 года доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии была сформирована платежами по НДФЛ — 1млрд 711 млн рублей (48,5%), налогом на прибыль организаций — 776 млн рублей (22%), налогом на имущество — 127 млн рублей (3,6%), акцизами — 692 млн рублей (19,6%), по остальным налогам и сборам — 222 млн рублей (6,3%).

Доходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование по итогам января 2022 года составили 3 млрд 977 млн рублей, что на 779 млн рублей (24,4%) больше, чем за январь 2021 года.

Напомним, что депутаты Госсовета Удмуртии решили выйти с инициативой к депутатам Госдумы России об изменении распределения налогов в пользу регионов.