Обманутые дольщики долгостроя на улице Льва Толстого в Ижевске получат единовременную денежную выплату

Сейчас для них разрабатывают процедуру подачи документов для восстановления своих прав.

Ижевск. Удмуртия. Люди, купившие квартиры в строящемся доме на улице Льва Толстого, 24 в Ижевске, смогут восстановить свои права. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Жители пострадали от действий недобросовестного застройщика. Теперь 32 обманутых дольщика «Толстовского долгостроя» смогут получить единовременную денежную выплату от «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Удмуртской Республики».

Эти действия стали возможны после изменений в региональном законе о мерах по защите прав граждан — участников долевого строительства. Уже сейчас разрабатываются подзаконные акты для определения процедуры подачи документов обманутыми дольщиками в Фонд. Всех дольщиков известили о решении проблемы.

Теперь члены жилищно-строительного кооператива «Толстовский долгострой» должны безвозмездно передать в муниципальную собственность имущество ЖСК вместе с земельными участками.

Напомним, что ранее сменить застройщика на этом объекте было невозможно, так как дом своевременно не поставили на кадастровый учет, а застройщик обанкротился. Чтобы решить возникшую проблему, дольщики создали жилищно-строительный кооператив «Толстовский долгострой», но у них ничего не получилось изменить. Привлечение инвестора для дальнейшего строительства также не дало результатов.

Также с помощью «Фонда защиты прав граждан» обманутым дольщикам, не получившим свои квартиры в недостроенных домах Ижевска, выплатят компенсации. В микрорайоне «Дарьинский» жильцы получат 14,4 млн рублей, в ЖК «Акварель» — 30,6 млн рублей.