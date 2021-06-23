Жители Удмуртии стали чаще жаловаться на банки и страховые компании

Граждане указывают на проблемы с автострахованием и погашением кредитов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали чаще жаловаться на банки и страховые компании. Количество обращений в Банк России от жителей республики за год возросло почти на треть. Об этом говорится в информации отделения Банка России – Национального банка по Удмуртской Республике.

Всего с января по апрель 2021 года федеральным финансовым регулятором от жителей Удмуртии принято 845 заявлений, это на 28% больше, чем в 2020 году.

При этом отмечается, что объем жалоб на деятельность микрофинансовых организаций сократился почти вдвое - до 7% от общего количества заявлений. А вот поток претензий к банковским структурам только растет. За год их стало больше на четверть, они занимают 68% от всех обращений.

Чаще всего граждане задают вопросы по поводу потребительского и ипотечного кредитования. Они указывают на трудности при погашении займов, проблемы с реструктуризацией и рефинансированием задолженности. 6% обращений касается навязывания банками ненужных услуг. 4% заявителей пострадали от финансовых мошенников.

Количество жалоб на страховые компании в Удмуртии увеличилось в 2,3 раза, из них большинство связаны с обязательным страхованием автогражданской ответственности. Граждане обычно недовольны завышенными коэффициентами при покупке полиса ОСАГО, стоимость которого, по мнению водителей, не соответствует их страховой истории.