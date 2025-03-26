Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, с 30 марта 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан в госорганы. Соответствующие изменения опубликованы на сайте Президента России 28 декабря 2024 года.

С 30 марта электронные обращения в госорганы, а также к должностным лицам будут рассмотрены только в случае, если гражданин подал их способом, обеспечивающим его идентификацию и аутентификацию. Например, через сайт Госуслуг, официальный сайт органа власти и т. д. Обращения, направленные по электронной почте, больше рассматриваться не будут. При этом ответ на почту по-прежнему можно будет получить, если указать её в обращении.

Изменения в законе не коснулись тех, кто хочет обратиться в госорганы лично и в письменной форме по почте. Это можно сделать так же, как раньше.

При этом вводится особый порядок обращения в силовые органы: МВД, ФСБ, СВР и ФСО. В целях безопасности граждан обращение в форме электронных документов сохранится.