Национальный банк Удмуртии предупредил о сомнительных финансовых организациях

Банк России опубликовал перечень компаний-нелегалов на рынке денежных вкладов.

Ижевск. Удмуртия. Банк России опубликовал перечень сомнительных финансовых организаций. В список компаний с признаками нелегальной деятельности включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. Об этом сообщает отделение Банка России – Национальный банк Удмуртской Республики.

В черный список вошли и организации, действующие на территории Удмуртии. В частности, потребительский кооператив «Камский сберегательный фонд». Фонд проводит агрессивную рекламную кампанию, обещая гражданам доход по вкладам до 15% годовых. При этом компания не является финансовой организацией и не поднадзорна Банку России. Специалисты считают, что высокие проценты выплачиваются за счет привлечения все новых и новых вкладчиков. Таков обычный механизм работы финансовых пирамид.

Также в Удмуртии активно рекламируется интернет-площадка «FINIKO». Она позиционируется как «автоматическая система генерации прибыли». Обещания доходности здесь еще выше - до 25% в месяц. Также гражданам предлагают приобрести, например, автомобиль за треть от реальной цены, или погасить просроченный кредит за 35% от остатка долга. Специалисты предупреждают: проект не является юридическим лицом, не имеет банковской лицензии, а сайт «FINIKO» был зарегистрирован лишь незадолго до начала активной деятельности.

Нелегалов на финансовом рынке Банк России отслеживает с помощью собственной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Правоохранительными и надзорными органами принимаются меры по блокировке интернет-ресурсов таких компаний.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.