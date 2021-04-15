Города Удмуртии вошли в топ-100 в России по безналичным расходам населения

Две трети покупок жители республики совершают через банковские карты.

Ижевск. Удмуртия. Две трети покупок жители Удмуртии совершают через банковские карты. Отказ от наличности стал массовым в период пандемии и достиг исторического максимума. К таким выводам пришли аналитики лаборатория «СберИндекс».

В 1 квартале 2021 года доля безналичных трат россиян составила в среднем 59,4%. В Удмуртии данный показатель достиг 62%. Это самое крупное увеличение за последние 4 года, превосходящее даже динамику во время активных волн коронавируса.

По доле безналичных расчетов Удмуртия занимает в России 23 место, обогнав на одну позицию Москву и Московскую область. 4 города республики вошли в топ-100 российского рейтинга по безналичным расходам населения. В лидерах Глазов – 63%, на втором месте Ижевск – 62,9, чуть реже банковскими картами пользуются жители Воткинска (61,7%) и Сарапула (60,5%).

По итогам пандемии стала формироваться новая модель потребления, считают специалисты «СберИндекса». Значительная часть населения оценила преимущества цифровых сервисов и не желает возвращаться к купюрам и мелочи. Если в 2017 году доля безналичных расчетов в расходах граждан составляла менее 40%, то в 2021 – почти две трети. Чаще всего банковскими картами расплачиваются в кафе и ресторанах, а также при покупке одежды и электроники.