В Ижевске сократилось количество краж крышек с канализационных люков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году в «Ижводоканал» поступило почти 150 сообщений об открытых люках канализаций и водопроводов. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

Отмечается, что в 82 случаях сообщалось о хищении крышек с колодцев «Ижводоканала», а в 10 случаях — с колодцев ведомственных объектов. В 2023 году было принято более 200 сообщений об открытых люках.

По данным сотрудников отдела экономической безопасности компании, в последние годы количество краж сократилось. Также иногда поступают и ложные сообщения, но в любом случае специалисты предприятия выезжают на место и проверяют поступившую информацию. При необходимости они закрывают колодцы.

Для поимки воров сотрудники отдела взаимодействуют с полицией. Но не всегда получается не только наказать нарушителей, но и определить их личность.

«Был недавно случай на улице Лермонтова возле дома №50. Пришло сообщение об отсутствии крышки водопроводного колодца. В ходе проверки информации бригадой цеха водоснабжения факт хищения нашего имущества подтвердился. Мы обратились в правоохранительные органы. По признакам преступления было возбуждено уголовное дело. Благодаря четким действиям полицейских личности расхитителей были установлены. Нанесенный предприятию ущерб возмещен», — рассказал специалист отдела экономической безопасности «Ижводоканала» Денис Стяжкин.

Горожан, которые заметят, как кто-то пытается похитить крышку колодца, просят сообщать об этом в диспетчерскую «Ижводоканала» по телефону 8 (3412) 78-25-32 или 8 (3412) 95-05-00. Также можно обратиться в полицию.