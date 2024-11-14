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В городах семи федеральных округов России появятся зарядные станции из Удмуртии

15:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В городах семи федеральных округов России появятся зарядные станции из Удмуртии
15:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
341
0
#Россия\n#города\n#Удмуртия\n#бизнес
Источник фото: ТПХ «Русклимат»
341
0

Вскоре их установят во Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Сарапул. Удмуртия. В городах семи федеральных округов России до конца 2024 года установят зарядные станции из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ТПХ «Русклимат». 

В Удмуртии зарядные станции изготавливает компания «Национальные зарядные системы» (НЗС), которая является резидентом технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул». Этот технопарк открыли в Сарапуле 6 июля 2024 года. 

Отмечается, что зарядные станции НЗС соответствуют международным стандартам и требованиям Минпромторга России. Их уже можно увидеть не только в Ижевске, но и в крупных городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Чебоксарах, Омске и Краснодаре. Вскоре их также установят во Владивостоке, Новосибирске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Перед массовым внедрением зарядных станций в НЗС обучают сотрудников техподдержки и монтажных бригад. Уже заключены соглашения с крупнейшими операторами о бесплатном обслуживании и отсутствии абонентской платы зарядных станций до конца 2025 года.

«Мы вложили много усилий в их разработку и уверены, что они станут важным шагом на пути к созданию полноценной электрозарядной инфраструктуры в России», — заявил председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко. 

А в феврале-марте 2025 года компания «Национальные зарядные системы»  планирует начать серийный выпуск дизайнерской линейки зарядных станций.

Напомним, серийное производство зарядных станций в Сарапуле запустили в 2023 году. Планировалось производить два вида станций: «медленные» и «быстрые». 

Также всё больше станций для подзарядки электроавтомобилей появляются в Ижевске. В планах установить ещё четыре

15:45, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
341
0
#Россия\n#города\n#Удмуртия\n#бизнес