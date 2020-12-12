Объем экспорта из Удмуртии составил почти 193 млн долларов за 9 месяцев 2020 года

Это на 100 млн долларов меньше, чем в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. С января по сентябрь 2020 года объём экспорта из Удмуртии составил 192,8 млн долларов США. Как сообщил и. о. зампреда правительства республики Константин Сунцов, это почти на 100 млн долларов меньше, чем в 2019 году. За аналогичный период 2018 году экспорт составил 223,5 млн долларов США.

«Переход к экспортно-ориентированной экономике и промышленности — это наша приоритетная задача. Экспорт — это расширение рынков сбыта. Понятно, что мы сейчас говорим не только про сырьевой, но и больше про не сырьевой неэнергетический экспорт. Потому что сырьевой экспорт для нас многое дает, но мы сильно зависим от цены на сырье. Не сырьевой экспорт для нас более прогнозируемый. Как ни странно, он у нас всегда растёт. Наша задача перейти к такой экспортно-ориентированной экономике, большая стратегическая задача, наращивая долю не сырьевого экспорта», — отметил Сунцов.

Он подчеркнул, что на экспорт идёт абсолютно разная продукция. Это и автомобили «Лада Веста», и мебель, и механическое оборудование, техника, компьютеры. Чиновник также отметил, что наблюдается определённый рост экспорта услуг, в том числе IT-услуг.

«Объём экспорта в Туркменистан в прошлом году был 30 тыс. долларов. В этом году он стал миллион долларов, вне зависимости от ограничений пандемии по логистике и так далее. Он вырос в 30 раз, и здесь хорошее совпадение. Туркменистан — сырьевая страна, мы им сырьё не поставляем. Мы как раз туда поставляем оборудование, ведь у них начало развиваться сельское хозяйство, — мы поставляем туда оборудование для переработки молока», — пояснил Сунцов.

Он заверил, что «пусть мы условно заходим в такие страны в начале отношений с какими-то вениками и мёдом», но рост объёмов можно отметить в 30 раз. В топ-3 стран, куда экспортирует Удмуртия, Константин Сунцов внёс Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.