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Госдолг Удмуртии на начало года составил 46 млрд рублей

14:20, 23 января, 2020
Дарья Саушина
Госдолг Удмуртии на начало года составил 46 млрд рублей
14:20, 23 января, 2020
Дарья Саушина
72
0
#Удмуртия\n#госдолг\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
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За год сумма сократилась на 971,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Размер государственного долга Удмуртии на начало 2020 года составил 46,042 млрд рублей. По данным Минфина Удмуртской Республики, за год он уменьшился на 971,6 млн рублей, но не изменился по сравнению с цифрами на начало декабря 2019 года.

Кредиты из федерального бюджета на 1 января 2020 года составляют 19,492 млрд рублей (42% от объема госдолга), банковские займы – 19,25 млрд рублей (также 42%), обязательства по ценным бумагам – 7,3 млрд рублей (16%).  

Расходы на обслуживание государственного долга за 2019 год составили 2 млрд 157,9 млн рублей, по сравнению с 2018 годом это меньше на 111,4 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

За год объем бюджетных кредитов снизился на 971,6 млн рублей за счет погашения части реструктуризированной задолженности. Обязательства республики по коммерческим кредитам увеличились на 900 млн рублей, при этом обязательства по ценным бумагам сократились на такую же сумму.

14:20, 23 января, 2020
Дарья Саушина
72
0
#Удмуртия\n#госдолг\n#финансы и деньги

 

 

 


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